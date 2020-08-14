Гендиректор ФК БАТЭ выкинул в мусорку свою военную форму

Гендиректор ФК БАТЭ выкинул в мусорку свою военную форму2
- 14.08.2020, 13:11
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Михаил Залевский является бывшим офицером.
Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский выбросил в мусорный контейнер форму с офицерскими погонами в знак протеста. Видео своей акции он опубликовал в Instagram.
Михаил Залевский является бывшим офицером.
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Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья ЗАДУМАЙТЕСЬ в кого вы направляете дубину Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ