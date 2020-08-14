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Гендиректор ФК БАТЭ выкинул в мусорку свою военную форму

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  • 14.08.2020, 13:11
  • 4,723
Гендиректор ФК БАТЭ выкинул в мусорку свою военную форму
Михаил Залевский

Михаил Залевский является бывшим офицером.

Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский выбросил в мусорный контейнер форму с офицерскими погонами в знак протеста. Видео своей акции он опубликовал в Instagram.

Михаил Залевский является бывшим офицером.

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