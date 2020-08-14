«Проникающее ранение в грудь, пулевые раны глаза» 3 14.08.2020, 13:17

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Фото: «Радыё Свабода»

Что говорят врачи о потерпевших от силовиков.

«Радыё Свабода» поговорило с врачами, которые принимали раненых пациентов с массовых акций в первые две ночи протестов.

Хирург 10-й клинической больницы на условиях анонимности рассказал о пациентах, госпитализированных в ночь с 10 на 11 августа.

«Я дежурил в ночь с 10 на 11 августа, это была вторая ночь протестов. Меня вызвали для усиления бригады хирургов. В ту ночь к нам привели около 7-8 человек. Я осмотрел троих из них и всех госпитализировал. У двоих были черепно-мозговые травмы с ранениями головы и множественными ударами мягких тканей по всему телу, синяки.

Люди говорили, что их жестоко избили, кого-то на улице Революционной, кого-то в Серебрянке. Одного из парней, по его словам, избивали в автозаке с 19:00 до 2:00. Он приехал к нам в сопровождении одного бойца ОМОНа, но тот понял, что «засветится» в больнице, и сразу уехал. Есть парень, у которого все тело сплошная гематома.

Привезли одного 20-летнего парня, у которого было проникающее ранение резиновой пулей в грудь. И ему сделали экстренную операцию. Он находится в больнице с родителями. И они готовы к общению. К парню приходили сотрудники Следственного комитета, но наши врачи не пустили их, так как он был в тяжелом состоянии. Сейчас его перевели в отделение торакальной хирургии, его состояние уже стабильное, он постоянно находится с родителями.

В мое сегодняшнее и позавчерашнее дежурство к нам никого не привозили. Но я видел очередь в офтальмологическое отделение, там были люди с пулевыми ранениями в веко, глаз.

«Резиновые пулевые ранения, осколочное ранение ступни, следы от наручников»

Александра Титова, врач-травматолог 6-й клинической больницы, принимала раненых людей в первую ночь с 9 на 10 августа. Говорит, что те машины скорой помощи, которые многие видели в ту ночь, в основном ехали в больницу скорой помощи и военный госпиталь.

«К нам в основном приходили и приезжали сами. Всех госпитализировали. Мы специализируемся на травмах конечностей, поэтому поступали с побитыми и ранеными руками и ногами. Я знаю, что большинство людей были доставлены в больницу скорой помощи, потому что была совместная травматологии (руки, ноги и жизненно важные органы), с травмами грудной клетки везли в 10-ю больницу.

Было много людей со следами избиений милицейскими палками. В основном это следы на руках, ногах и спине. Были люди с ранениями от резиновых пуль, травмами от резиновых пуль.

Пули были довольно большие - круглые черные шарики диаметром сантиметра три. Одну мы вытащили, вторую парень принес с собой. Был парень, у которого что-то взорвалось под ногами. Что - точно объяснить не может. У него взрывное ранение ступни. Края были неровные, очевидно, попали осколки. Операция экстренная сделана при поступлении.

С осколочными ранениями мы столкнулись только один раз - 11 апреля 2011 года, когда произошел взрыв в метро», - рассказала травматолог Александра Титова.

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