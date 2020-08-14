Встреча пяти тысяч жителей Жлобина с местными властями закончилась под крики «Позор!» 9 14.08.2020, 22:29

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Идеолога освистали и прогнали.

В Жлобине 14 августа на площадке у Дворца культуры металлургов состоялась встреча председателя райисполкома Ивана Науменко и начальника ОВД Геннадия Мельника с местными жителями. На встречу собрались около 5 тысяч человек.

Как сообщает БелаПАН, люди задали ряд вопросов чиновникам: «Кто те люди в черном, которые избивают на улицах молодых людей?», «Почему выборы были сфальсицированы?», «Когда сменится власть?».

Науменко сказал, что в вопросах выборов точку поставил ЦИК. Люди закричали «позор» и устроили открытое голосование, когда по количеству поднятых рук было ясно, что подавляющее большинство — за Светлану Тихановскую.

Фото: "Сильные новости"

Начальник милиции утверждал, что в городе были задержаны лишь те люди, которые нарушали правопорядок, и их никто не избивал. Тогда на импровизированную сцену вышел местный житель, который продемонстрировал травмы, полученные в ходе задержания.

Другие жители Жлобина рассказали свои истории, когда их дети были избиты ОМОНом. В городе, рассказали участники встречи, шесть человек попали в реанимацию после действий ОМОН.

Участники встречи зачитали резолюцию, где требовали пересчета голосов, освобождения политзаключенных, отставки местной власти.

Председатель райисполкома и начальник милиции прервали встречу и ушли с площади под крики «Позор!». К людям вышел какой-то идеолог, который рассказал, что голосовал за Лукашенко, но его освистали и прогнали.

Люди коллегиально решали, что делать дальше? Они призвали земляков к забастовке на БМЗ, выходу из всех государственных профсоюзов и БРСМ, отказу сдавать деньги на ремонт школ.

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