«Били кулаком, дубинкой, срезали волосы, товарищу затушили окурок об руку» 15.08.2020, 8:22

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Фото: kp.by

О пытках при задержании и на Окрестина - из первых уст.

24-летний переводчик Владимир Соловьев поехал 11 августа за бургером, а вернулся домой через три дня весь синий

«Окрестина. То, что я здесь услышал от плачущих матерей, стоящих уже четвертые сутки, - ЭТО НЕВООБРАЗИМО!!! Избивают, особенно молодых, не кормят, ставят ведро с водой, из которого они должны хлебать как собаки! Матери стоят сутками с передачами, не принимают. ГЕНОЦИД!»

Этот пост в соцсетях столичный риелтор Евгений Соловьев написал 13 августа. До этого сутки искал пропавшего 24-летнего сына Владимира. Нашел в ЦИП на Окрестина. 14 августа рано утром отец с сыном обнялись, пишет kp.by.

- Мы с тремя товарищами поздно вечером во вторник, 11-го, заехали на машине за еще одним нашим товарищем, который заканчивал смену на маршрутке в районе Михалово, - рассказал Владимир. - А живем мы все в Советском районе. По дороге домой заехали на «Монетку» взять еды, но у нас там начались гастрономические споры по поводу шаурмы, и мы сошлись на том, что лучше возьмем что-нибудь в «Бургер Кинге», это на Сурганова. Подъехали по параллельной улице, повернули к «Риге» и увидели отряд ОМОН. Заехали в карман, чтобы развернуться, и в этот момент на нас наставили оружие, дважды выстрелили в землю и сказали выходить из машины. Заставили лечь на землю. Сперва били, пока мы лежали на земле. Потом били, пока тащили в автозак. У одного из моих товарищей были дреды, их срезали ножом. Били кулаком в лицо, дубинкой по ягодицам, одному товарищу затушили окурок об руку.

Фото: kp.by

Нас отвезли в ЦИП на Окрестина, и там мы около 4 - 5 часов провели в позе на коленях, руки за спиной, голова к земле. Потом завели в комнату, раздели и поставили голыми в такую же позу. После вывели в тюремный прогулочный дворик, кинули одежду и сказали одеваться на скорость, и кто последний, тот и получает.

Фото: kp.by

После этого уже не трогали. В этом тюремном дворике мы пробыли весь день, всего нас было 127 человек. Вечером нас загнали в камеры. А утром меня отпустили. Я уже снял побои в 6-й городской больнице.

Хочу еще вернуть некоторое свое имущество, утерянное при задержании, и попытаться привлечь к ответственности тех, кто меня избивал.