Трамп подписал новый указ против приложения TikTok 1 15.08.2020, 9:53

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Вашингтон объяснил это заботой о личных данных пользователей в США.

Президент США Дональд Трамп продолжает усиливать давление на китайскую компанию ByteDance, владеющую онлайн-сервисом для создания и обмена видео TikTok. Глава Белого дома издал указ, признающий недействительной приобретение ByteDance соцсети musical.ly, сообщает dw.com.

Документ предписывает китайской фирме в течение 90 дней отказаться от всех активов, поддерживающих функционирование сервиса в Соединенных Штатах, а также избавиться от любых данных пользователей, полученных с помощью TikTok или musical.ly.

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), изучающий TikTok на предмет угрозы национальной безопасности, детально рассмотрел ситуацию и единогласно рекомендовал президенту этот шаг, чтобы защитить американских пользователей от эксплуатации их личных данных, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

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ByteDance и Tencent (владельца мессенджера WeChat) в США. Акты вступят в силу через 45 дней. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов, Минобороны, а также администрация транспортной безопасности США уже запретили своим сотрудникам использовать TikTok на служебных телефонах. Официальный Вашингтон хочет выяснить, передает ли сервис собранные данные властям КНР. Представители TikTok неоднократно отвергали подобные предположения.

Трамп грозил запретить TikTok в США

Ранее президент США угрожал запретить использование TikTok в стране, если сервис не будет продан американской компании до 15 сентября. Концерн Microsoft в настоящее время ведет переговоры с компанией ByteDance о его приобретении.