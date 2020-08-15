Ни шагу назад! Переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима 26 15.08.2020, 10:40

7,204

Забастовки и протесты должны продолжаться до полной победы.

Телеграм-канал «Баста!» и другие телеграм-каналы обратились к белорусам:

— Друзья, мы понимаем, что сейчас у нас всех эйфория победы. Давление на режим нарастает, каждый день к протестам присоединяются новые люди. Акции проходят во всех городах Беларуси.

Но ни в коем случае нельзя обманываться и расслабляться. Власти сменили на время тактику и пытаются замылить глаза фейковыми извинениями и освобождением части политзаключенных.

Мы должны настаивать на полном выполнении наших требований, переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима. Нельзя отступать.

В тюрьмах людей жестко пытают и содержат в нечеловеческих условиях, в больницах находятся сотни раненых, мы до сих пор не знаем точное количество погибших.

На фотографии из больниц, на кадры, снятые возле РОВД и тюрем, невозможно смотреть без слез. Мы не должны предавать наших товарищей и забывать эти зверства.

Забастовки и протесты должны продолжаться до полной победы. Ни шагу назад!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.