Ни шагу назад! Переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима

Ни шагу назад! Переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима26
- 15.08.2020, 10:40
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Забастовки и протесты должны продолжаться до полной победы.
Телеграм-канал «Баста!» и другие телеграм-каналы обратились к белорусам:
— Друзья, мы понимаем, что сейчас у нас всех эйфория победы. Давление на режим нарастает, каждый день к протестам присоединяются новые люди. Акции проходят во всех городах Беларуси.
Но ни в коем случае нельзя обманываться и расслабляться. Власти сменили на время тактику и пытаются замылить глаза фейковыми извинениями и освобождением части политзаключенных.
Мы должны настаивать на полном выполнении наших требований, переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима. Нельзя отступать.
В тюрьмах людей жестко пытают и содержат в нечеловеческих условиях, в больницах находятся сотни раненых, мы до сих пор не знаем точное количество погибших.
На фотографии из больниц, на кадры, снятые возле РОВД и тюрем, невозможно смотреть без слез. Мы не должны предавать наших товарищей и забывать эти зверства.
Забастовки и протесты должны продолжаться до полной победы. Ни шагу назад!