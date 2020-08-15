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Наталья Радина — российским журналистам: Войдут ли российские войска в Беларусь?

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  • 15.08.2020, 21:30
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Наталья Радина — российским журналистам: Войдут ли российские войска в Беларусь?
Наталья Радина

Белорусская революция носит абсолютно мирный характер.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина обратилась к российским журналистам:

— Обращаюсь к российским журналистам. Последние два дня в Беларуси активно обсуждается информация о концентрации российских войск на границе России и Беларуси. Сообщается о возможном готовящемся вторжении российских военных в Беларусь и что такие действия могут произойти в течение 48 часов.

О возможности такого вторжения говорили и источники в белорусских силовых структурах.

Белорусская революция носит абсолютно мирный характер. Конфликт пытались спровоцировать только ОМОН, служба безопасности Лукашенко и отморозки из внутренних войск. Это абсолютное поражение Лукашенко. Отставки тирана требуют трудящиеся всей страны, в том числе бастующие работники флагманов белорусской экономики — МАЗа, БелАЗа, Минского тракторного завода, нефтеперерабатывающих заводов, «Белшины», «ГродноАзота», «Беларуськалия» и многих, многих других.

Белорусы в большинстве своем не верят в вероятность военного вторжения со стороны России, но игнорировать эту информацию мы не можем. Просим вас разобраться насколько вероятен такой сценарий, - обратилась Наталья Радина.

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