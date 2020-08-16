«Будь сильной, Беларусь!»: Голливуд вышел на акцию солидарности 1 16.08.2020, 9:38

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Фото: Денис Пасовец

Протестующих в нашей стране поддержали несколько сотен человек в Лос-Анджелесе.

Несколько сотен человек собрались 15 августа в центре Голливуда в Лос-Анджелесе (США) на акции в поддержку народа Беларуси. Большинство женщин пришли в белой одежде и держали в руках цветы в знак протеста против жестокости силовиков во время разгона демонстрантов в белорусских городах, сообщает tut.by.

Собравшиеся на Голливудском бульваре выкрикивали «Жыве Беларусь!», «Уходи!», «Трибунал!», держали бело-красно-белые флаги и плакаты со словами «Лукашенко, уходи», «Насильно мил не будешь», «Прекратите убивать», «Будь сильной, Беларусь».

Рядом с местом проведения акции на здании театра «Долби», где ежегодно проходит вручение премии «Оскар», участники вывесили бело-красно-белый флаг.

Фото: Денис Пасовец

К митингующим присоединились проживающие в США представители русскоязычных диаспор, в числе которых были русские, украинцы, казахи. Все высказывали слова поддержки мирным протестующим, выходящим на улицы городов по всему миру, чтобы защитить свои голоса, отстоять право белорусского народа на честные выборы и выступить против насилия в отношении мирных граждан.

Собравшихся активно поддерживали американцы, проходящие мимо и проезжающие в автомобилях: они одобрительно сигналили и махали руками. Белорусские девушки в ответ дарили им цветы и раздавали листовки с информацией о ситуации, сложившейся в Беларуси после выборов президента.

Фото: Денис Пасовец

Участники акции также прошли шествием по Голливудскому бульвару, после чего минутой молчания почтили память погибших протестующих. На голливудской Аллее славы возник стихийный мемориал из цветов и плакатов.

Фото: Денис Пасовец

Подобные акции солидарности белорусов проходят во многих крупных городах США. Их цель — выразить поддержку народу Беларуси, привлечь внимание международного сообщества к ситуации, сложившейся в стране, и добиться честных результатов выборов.