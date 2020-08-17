Два сотрудника МИД вышли на пикет на ступеньки ведомства 26 17.08.2020, 13:27

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Будьте с народом, прекратите геноцид».

17 августа на ступеньках крыльца МИД одиночный пикет устроил работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок. Мужчина - начальник историко-архивного отделения МИД. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева, пишет tut.by.

Вячеслав Казаченок говорит, что решил таким образом «высказать свою принципиальную позицию». Он отмечает, что ему никто не платил, не угрожал, не принуждал.

— Скажу сразу — мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь… Беларусь 21 века. Страшный сон, от которого хочется проснуться… Возле стелы Минск — город-герой и музея Великой Отечественной войны свои братки-белорусы стражи порядка и законности варварски бьют и расстреливают людей, а в застенках на улице, носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают. И это не гестапо и СД времен войны, не полицаи… Я — взрослый здоровый мужик рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей, — говорит Вячеслав.

Мужчина призывает силовиков не бить лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков, помнить про честь и совесть.

— Будьте с народом, прекратите пожалуйста геноцид. Освободите людей из застенков, дайте им медпомощь.

Обратился он и к президенту: «Ну почему не держите свое слово и не уходите с портфелем под мышкой? Давно и безнадежно оторвались от народа».

Он призывает к расследованию «всех фактов беззакония, судебного произвола, в том числе в прежние годы, и применения силы и репрессий против мирных граждан».

Мужчина дополняет, что он любит свою работу, оружие, боеприпасы, наркотики дома не хранит, денег за диваном тоже, взятки не брал, методички не читал, законопослушный гражданин.

— В отличие от посла в Словакии Лещени я нахожусь в Минске. Прошу СМИ следить за моей судьбой, — говорит Вячеслав.

Сегодня перед пикетом Вячеслава, о котором он предупредил своих коллег, глава МИД Владимир Макей собрал всех сотрудников на беседу. Макей напомнил, что сотрудники МИД давали присягу государству и, по словам сотрудников, намекнул на то, что если кто-то не согласен с политикой государства, он должен написать заявление.

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