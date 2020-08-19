Байден призвал к проведению новых выборов в Беларуси

Байден призвал к проведению новых выборов в Беларуси22
- 19.08.2020, 19:29
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Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси.
Об этом Байден написал в Twitter.
"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", - написал Байден.c