США создают Альянс демократий 3 2.08.2020, 10:24

2,418

Вашингтон ужесточает позицю в отношении КНР.

Выступление Госсекретаря США Майкла Помпео 23 июля в президентской библиотеке Ричарда Никсона вполне можно расценивать как заявление о новой холодной войне Запада, на этот раз — с КНР, пишет «Зеркало недели».

На протяжении последних шести месяцев отношения между США и Китаем стремительно и последовательно ухудшались. Ныне забыто декабрьское «перемирие» в торговой войне, больше не наблюдается попыток наладить хоть какой-то диалог в связи с пандемией, происходит фактическая коррекция даже официальной стратегии Белого дома по Китаю, опубликованной чуть более двух месяцев назад — 20 мая 2020 года. На сорок девятом году после секретной миссии Генри Киссинджера в Поднебесную, ознаменовавшей новый этап «открытия» Китая Америкой, политика попыток «сотрудничества» с КНР признана «неуспешной», а надежды на «трансформацию» Китая под действием сил капитализма — несбывшимися. Речь Помпео «Коммунистический Китай и будущее свободного мира» в городке Йорба-Линда (Калифорния), где расположена президентская библиотека Никсона уже объявили «второй фултоновской». «Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай наверняка изменит нас», — подчеркнул глава Госдепартамента. Он призвал создать новый альянс демократических государств для противодействия Китаю. Вопрос, который остался открытым, — как именно и на каких принципах должен формироваться этот альянс.

Выступление госсекретаря через два дня после предписания Пекину закрыть генконсульство КНР в техасском Хьюстоне «в целях защиты американской интеллектуальной собственности и личной информации американцев» стало подтверждением того, что прозвучавшие в адрес КНР обвинения не являются просто воинствующей риторикой. Китайская сторона с ответом не замедлила. Совершенно ожидаемо власти КНР обвинили Вашингтон в «беспрецедентной эскалации ситуации» и пригрозили ответными мерами. Представитель МИД КНР заявил о «политической провокации со стороны Соединенных Штатов», нарушении Вашингтоном норм международного права и ключевых принципов международных отношений. Пару дней спустя представители китайских властей объявили о закрытии и заняли здание генконсульства США в городе Чэнду, провинция Сычуань.

Всего год назад президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпинем говорил о том, что Гонконг является частью Китая и поэтому намерение Пекина ужесточить контроль над автономной провинцией является внутренним делом КНР. Джон Болтон в своей нашумевшей книге утверждает, что Трамп заверял лидера КНР в отсутствии претензий по поводу политики «исправительных лагерей» для уйгуров. Еще в январе и феврале Белый дом положительно оценивал то, как Китай справляется с эпидемией, а в принятой в мае «китайской» стратегии студенты и исследователи из КНР приветствовались, за исключением «отдельных, которые стремятся проникнуть в США с недобрыми намерениями». Ныне все изменилось. С точки зрения США, Си Цзиньпин ведом идеями марксизма-ленинизма, а политика КНР строится на «выпестованном в течение десятилетий стремлении к глобальному доминированию китайского коммунизма». Китайские студенты и исследователи прибывают в США якобы с главной целью — кражи интеллектуальной собственности, а американские инвестиции в КНР приводят к утрате рабочих мест. Разумеется, не обошлось и без критики по поводу Гонконга, Тайваня и уйгуров, крайне резко прозвучало заявление о недопустимости какого-либо изменения статуса Южно-Китайского моря.

При том что все эти обвинения так или иначе неоднократно озвучивались в последние месяцы, по их концентрации речь Помпео стала беспрецедентной. Однако ее сравнение со знаменитой речью Черчилля, прозвучавшей 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже города Фултон штата Миссури, наводит на некоторые размышления. По мнению ведущих американских специалистов геополитики, существуют два типа мироустройства, которые время от времени сменяют друг друга в разных частях света. Один основан на разделении мира на зоны влияния глобальных государств и принципе относительного невмешательства в дела «младших» членов сложившихся альянсов. Второй — это основанный на международном праве порядок, при котором все страны, независимо от размера и степени влияния, имеют одинаковый суверенитет и голос в решении мировых дел. В свое время фултоновская речь Черчилля прозвучала уже после того, как США и Британия фактически согласились на появление советской зоны влияния в Центральной Европе, ставшей впоследствии территорией Варшавского договора. Параллельно с этим появились и многосторонние институты, прежде всего ООН, где все государства вроде бы получали одинаковое право голоса, но некоторые, вошедшие в СБ ООН — еще и возможность вершить судьбы мира, да еще с правом вето. Поэтому появление «железного занавеса» стало как бы запоздалой реакцией на решимость, с которой поствоенный СССР реализовывал сталинскую концепцию «наведения порядка» вокруг своих границ.

Сегодня ситуация выглядит намного более запутанной. Китай на протяжении нескольких лет, предшествующих пандемии, говорил о необходимости сохранения многосторонних институтов, в частности ВТО, участвовал в создании новых международных организаций (без США разумеется, но зато с РФ) типа ШОС, в то время как политика президента Трампа как раз и была направлена на нивелирование многосторонних договоренностей и реализацию целей внешней политики на основе двусторонних соглашений или даже в одностороннем порядке. Особенно ярко данная политика проявилась в выходе США из ВОЗ в разгар пандемии и борьбе США против одного из лидеров мирового рынка коммуникаций — компании Huawei. Ряд европейских союзников США, среди которых Великобритания и Польша, были вынуждены отказаться от сотрудничества с КНР по созданию сетей 5G. Госсекретарь США предпринимал решительные шаги, включая несколько региональных международных туров, во время которых решительно требовал от союзников США отказаться от сотрудничества с Huawei. Так что нынешний призыв Майкла Помпео к демократическим государствам мира объединиться против предполагаемой экспансии коммунистического Китая звучит не впервые. Весь вопрос в том, как пишут американские аналитики из числа критиков Трампа, готовы ли США предложить что-то взамен. Особенно сильно выбор геополитического полюса может отразиться на странах Центральной и Восточной Европы, входивших в неформальную группу 17+1 и надеявшихся на инвестиции из КНР, которые могли бы придать динамизма их развитию, в то время как ЕС и США в последние годы вовсе не демонстрировали лидерских качеств. Достаточно свежие данные опросов общественного мнения, проведенные в Европе агентством Gellup, показали просто катастрофические для США результаты. Положительно в Европе к лидерству США относится большинство опрошенных только в Косово, Албании и Польше. В Украине — 32%, хотя даже в Венгрии — 47%. Меньше всего — в Исландии (9%), а в Германии, России, Турции, Швеции и Австрии — от 11 до 12%. Ко всему Freedom House уже четвертый год подряд отмечает снижение уровня демократии в мире, что ставит под сомнение практическую реализацию призыва Помпео объединяться для идеологического противостояния КНР не только в Европе, но и в других регионах мира.

К чести госсекретаря США, в своем выступлении он признал право каждого «свободного государства» самостоятельно выбирать стратегию противостояния КНР. «Это трудно для некоторых небольших государств, — заявил Помпео. — Они боятся проявить себя. Поэтому у них нет возможности, смелости встать рядом с нами в этот момент». К числу таких государств, по мнению госсекретаря, относятся и некоторые члены НАТО, но все равно «ошибки прошлого повторять нельзя». Противостояние с Китаем не является «сдерживанием», поскольку КНР несравнимо превосходит СССР в экономическом потенциале и степени интеграции в мировую экономику. Именно поэтому необходим «новый альянс демократий» и системные меры, чтобы противостоять новому «злу».

Ужесточение позиции США в отношении КНР вряд ли является сюрпризом, учитывая приближающиеся выборы и стабильно плохие для Дональда Трампа в последнее время результаты опросов общественного мнения в США. Очевидно, что Пекин выбран главным виновным в ухудшении ситуации в экономике, и решительность внешнеполитических шагов призвана показать американцам, что нынешняя администрация готова бороться за их рабочие места. В то же время, вопрос об эффективности такой политики остается открытым. Как не ясно и то, насколько жестким будет давление США на те страны, которым Вашингтон оказывает помощь. Не исключено, что умение пробегать между каплями дождя окажется самым ценным на ближайшие три месяца, а может быть и на более долгосрочную перспективу.

Слово, которое всегда бывает в начале, было сказано. Даже целая речь.