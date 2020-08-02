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«Больше понравился кортеж свадьбы - они сигналили нам»

  • 2.08.2020, 11:10
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«Больше понравился кортеж свадьбы - они сигналили нам»

Житель Клецка рассказал о впечатлениях от пикета.

Свадебный кортеж сигналил нам, а в ответ аплодисменты. Житель Клецка рассказал о впечатлениях от пикета Светланы Тихановской, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Вчера у нас в Клецке прошел пикет Тихановской, эмоций у меня после него очень много. Это было мое первое участие в таком мероприятии, с женой пришли в 16:15, людей уже было довольно много. Зная Клецк, я такого не ожидал, ведь мы совсем не политический город.

Но как удивило присутствие и стариков, и пенсионеров, и семей, и молодежи! Сколько точно было людей возможно расскажут те люди, которые раздавали ленточки на входе.

Население у нас примерно 9 с копейками тысяч, а вышло довольно много. Увидел там и друзей, и знакомых, и просто невиданных ранее людей. Мы все молодцы!

Больше понравился кортеж свадьбы - они сигналили нам, а в ответ аплодисменты!

С белыми лентами и телефонами мы пойдем на выборы, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, а после них всем городом на улицы, ведь свою позицию еще отстоять надо, и мы будем это делать до последнего!

Вместе победим!»

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