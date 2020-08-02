Щепки полетели 1 2.08.2020, 18:21

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Не прошло и месяца как Путин наглядно показал, что «экологические поправки» в Конституцию – туфта.

Не прошло и месяца как правитель РФ Путин наглядно показал, что «экологические поправки» в Конституцию – туфта для прикрытия главного, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Президент России подписал закон, разрешающий сплошную рубку лесов у озера Байкал. Объясняется это необходимостью расширения БАМа и Транссиба. Зачем это нужно гражданам России, какие принесет им выгоды – непонятно. А тем временем наблюдатели отмечают, что подписание Путиным закона сделано в бизнес-интересах его друзей – семьи Ротенбергов.

Всего же, по мнению «Гринпис Россия», принятие закона затронет не меньше 63 национальных парков. В частности, в московском «Лосином острове» возобновится строительство торгового центра, а через парк проложат шоссе.

Согласно путинской поправке в 114-статью Конституцию, правительство «осуществляет меры, направленные на … снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны …».

Теперь это звучит как насмешка. Топорики «тук-тук». Денежки в карманах дружков «звяк-звяк».