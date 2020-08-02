Crew Dragon вернулся на Землю: Астронавты NASA совершили посадку около Флориды 5 2.08.2020, 22:10

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Фото: SpaceX

Успешная посадка означает, что у NASA снова есть испытанный способ отправки людей на орбиту и обратно.

До этого их корабль "Индевор" отстыковался от Международной космической станции, куда он прибыл в конце мая.

Корабль компании SpaceX Илона Маска "Драгон" (Crew Dragon) стартовал 30 мая, а затем пристыковался к МКС. Это первый пилотируемый корабль, запущенный из США, с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых "шаттлов".

Успешная посадка "Индевора" (такое имя астронавты дали своему кораблю) означает, что у НАСА снова есть испытанный способ отправки людей на орбиту и обратно.

НАСА и Space X решили посадить корабль на воду вдали от мыса Канаверал, где находится стартовая площадка, поскольку около восточного побережья Флориды может оставаться ураган "Исайас". Два корабля, которые будут встречать "Индевор", направлены в Мексиканский залив, в район около города Пенаскола на западе Флориды.

Специалисты американского центра управления полетами дали разрешение на вход корабля в атмосферу после того, как убедились, что на Земле создались благоприятные погодные условия: у них есть четкие критерии, каким именно должна быть скорость ветра и сила морских волн.