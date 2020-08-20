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Марш новой Беларуси

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  • 20.08.2020, 8:32
  • 2,143
Марш новой Беларуси

Воскресенье, 23 августа, Минск, 14.00.

Независимые телеграм-каналы призвали выйти в воскресенье, 23 августа, на Марш новой Беларуси:

В прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны, где мы выдвинули 3 простых народных требования:

Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным

Уход Лукашенко

Правосудие над виновными в убийствах и пытках

Тот важнейший и исторический день показал, что белорусы готовы жить в другой стране..

Пришло время жить по-своему.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск! В ближайшие дни мы постараемся сделать все, чтобы помочь с организацией движения.

ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!

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