Марш новой Беларуси 1 20.08.2020, 8:32

2,143

Воскресенье, 23 августа, Минск, 14.00.

Независимые телеграм-каналы призвали выйти в воскресенье, 23 августа, на Марш новой Беларуси:

В прошедшее воскресенье прошла самая массовая акция в истории нашей страны, где мы выдвинули 3 простых народных требования:

Немедленная свобода всем задержанным и политзаключенным

Уход Лукашенко

Правосудие над виновными в убийствах и пытках

Тот важнейший и исторический день показал, что белорусы готовы жить в другой стране..

Пришло время жить по-своему.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

МИНСК, 14.00. ПЛОЩАДЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. Вновь собираем всех своих соседей и идем целыми районами в центр.

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА. Рабочие и все-все-все. МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ НА МАРШ! Организуйтесь с самого утра и организованными автоколоннами выдвигайтесь на Минск! В ближайшие дни мы постараемся сделать все, чтобы помочь с организацией движения.

ПОРА БРАТЬ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В НАШИ РУКИ!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».