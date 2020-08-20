Свидетели рассказали, что произошло после того, как выстрелили в Геннадия Шутова 1 20.08.2020, 17:51

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Геннадий Шутов

Фото: Милана Харитонова / belsat.eu

Мужчину ранили в голову 11 августа недалеко от Московской администрации Бреста во время протестов.

Силовики в Беларуси использовали против протестующих огнестрельное оружие. По мнению правозащитников, это свидетельствует об умышленном лишении жизни. От ран, полученных митингующими, умерли три человека. Среди убитых Геннадий Шутов из Бреста. Свидетели убийства рассказали «Белсату» подробности трагедии.

43-летний Геннадий Шутов скончался в военном госпитале Минска 19 августа в 10:20.

Мужчину ранили в голову 11 августа недалеко от Московской администрации Бреста во время протестов. В мужчину стреляли из огнестрельного оружия. Жительница Бреста видела происходящее в тот момент с балкона своего дома.

«Я была дома, услышала три выстрела и сразу выбежала на балкон. С балкона я увидела, что здесь лежит мужчина, а от него отходит молодой человек в штатском. Я кричу: «Вызывай скорую!» Ведь мужчина потерял сознание, и рядом с ним образовалась лужа крови. Он подошел к нему, попытался ударить ногой, но, увидев кровь, у него началась паника, он позвал своих парней. Один из них подбежал и стал держать голову, шею, видимо кровь останавливали. А этот молодой человек, который стрелял, подошел к скамейке и вызвал скорую.

Он был очень напряжён, нервничал, даже кричал. Люди здесь пытались подойти, но он им не позволял. Ругался на них. Потом сюда пришли другие ребята, думаю, это были его люди, потому что он не подпускал других. Потом во второй раз вызвали скорую, чтобы они быстрее ехали.

Возможно, что в скорой помощи уточнили, как произошло огнестрельное ранение. Он рассказывал, что на него напали, и это была самооборона. В это время подходили люди, начали его фотографировать. Он стал прикрываться рубашкой, достал пистолет и стал направлять оружие на людей, посылая их подальше. Люди отреагировали на это довольно агрессивно. И это понятно.

Я не видела, кто стрелял, но думаю, это был именно этот молодой человек. В человека выстрелили в затылок, потому что он лежал на земле лицом вниз.

Приехал автобус с ОМОНом. Они схватили всех, кто тут был. Положили на землю девушку, которая дико кричала, что она только что сюда пришла. Но им было все равно. Они затащили мужчину в автобус и начали избивать его, как звери. Все эти избиения дубинками, крики были слышны у меня на этаже, я также сняла все на видео. Потом все побежали в другой двор. Вышел сюда и мой сосед, остановился посмотреть. Два сотрудника ОМОНа, которые отбивались от остальных, стали кричать на него, мол, чего он здесь стоит, и начали его бить ногами», – рассказала очевидец тех событий.

Родственники убитого силовиками Геннадия Шутова столкнулись с тем, что сегодня не могут забрать его тело. Дело в том, что следователь направил в органы Госкомиссии постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы.

Экспертиза может занять от 2 до 4 недель.

Как сообщают правозащитники общественного объединения «Звено», в ночь с 10 на 11 августа в Пушкинском районе от огнестрельных ранений скончались три человека. Власти, в свою очередь, сообщили только об одной смерти. Однако официальная версия и версия очевидцев существенно разнятся. Похожая ситуация и с Геннадием Шутовым.

В любом случае, силы безопасности официально не начали расследование гибели участников протестов.

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