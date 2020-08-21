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Омская больница разрешила перевезти Навального в Германию

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  • 21.08.2020, 18:53
  • 7,222
Омская больница разрешила перевезти Навального в Германию

Об этом заявил заместитель главного врача омской больницы скорой помощи №1.

Врачи омской больницы, где находится Алексей Навальный, заявили, что не возражают против перевозки политика на лечение в Германию.

Об этом объявил журналистам заместитель главного врача Анатолий Калиниченко, передает «Дождь» со ссылкой на издание «Город55».

«Пациент демонстрирует позитивную динамику. Он достаточно стабилен. По просьбе родственников, брат и жена полностью погружены, берут риски на себя. Мы не возражаем против перевозки в другой стационар. Это будет происходить сегодня», — заявил он.

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