14-й день революции в Беларуси (Онлайн) 7 22.08.2020, 10:25

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Белорусы требуют отставки Лукашенко.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий.

Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн 14-го дня белорусской революции.

12.37 Волковыск: колонна людей с бело-красно-белыми и красно-зелеными флагами прошла по улице с лозунгом "Лукашенко в автозак".

12.06 Рабочие Мозырского НПЗ потребовали срочной отставки Лукашенко. Сотрудники собрались на территории предприятия и объявили о сборе подписей в поддержку забастовки.

11.20 Жители Глубокого вышли на акцию протеста. Люди в райцентре делают это каждый день!

11.03 Автобусный парк в Гродно отказался признавать Лукашенко президентом.

11.01 Коханово - поселок в Толочинском районе с населением 4 тысячи человек. Люди вышли сегодня на протест. Молодцы!

10.20 Сотрудники компании «Диском» в Бресте вышли с огромной растяжкой за новые выборы.

9.50 Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам и опубликовали план действий на субботу, 22 августа.