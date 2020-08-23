«Протесты - дело чести!»: политики и советские диссиденты обратились к народу Беларуси

«Протесты - дело чести!»: политики и советские диссиденты обратились к народу Беларуси2
- 23.08.2020, 11:04
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Страна вошла в кульминационный исторический момент.
Обращение российских и украинских общественных деятелей к белорусскому гражданскому обществу опубликовал Институт национальной политики:
— Дорогие граждане Республики Беларусь!
С большим и непрестанным вниманием мы наблюдаем за текущими событиями в Беларуси. В последние дни мы стали свидетелями могучего роста гражданского, национального самосознания белорусского народа. Несмотря на репрессии режима Лукашенко, повлекшие пытки, истязания и гибель граждан, белорусы являют всему мировому сообществу пример силы духа и несокрушимость мирного народного движения.
Мы уважаем выбор белорусского народа. Трудно сомневаться в победе на президентских выборах Светланы Тихановской: миллионы избирателей — большинство белорусского народа — наделили её мандатом доверия и вот уже две недели подряд жертвенно отстаивают свой выбор.
После 9 августа 2020 года Беларусь вошла в кульминационный исторический момент, когда судьба многолетней борьбы за свободу и демократию может быть быстро и мирно решена массовыми действиями граждан.
Для каждого гражданина Республики Беларусь участие в протестных мероприятиях стало вопросом не только борьбы за судьбу белорусского государства, но и собственных чести, достоинства, физического выживания. Чем многочисленнее митинги и протесты, чем больше предприятий, учреждений, организаций Беларуси присоединяется к коллективным протестам, приостанавливает свою деятельность, тем быстрее и с меньшими издержками разрешится политический кризис в стране.
Мы осуждаем творимые белорусской властью репрессии, включая уголовное преследование по политическим мотивам членов Координационной Совета. Недопустимо, чтоб авторитарный режим подавлял права граждан, закрепленные международным правом и Конституцией Беларуси.
Мы также решительно осуждаем попытки теряющего власть белорусского диктатора заручиться поддержкой руководства России, а также воспользоваться различными российскими ресурсами (финансовыми, политическими, медийными, военно-полицейскими). Всё это ведет к потере территориальной целостности и независимости Беларуси и, в конечном счёте, ведет к исчезновению Республики Беларуси с политической карты мира.
В этой связи мы предупреждаем о недопустимости вмешательства российской власти во главе с В. Путиным во внутренние дела Республики Беларусь, тем более по просьбе нелегитимного белорусского руководителя. Трагический пример Украины показал, что гибридная агрессия или прямая интервенция России может превратить братские народы в злейших врагов на долгие годы.
Демократические силы России и Украины, вся прогрессивная мировая общественность не может позволить, чтоб в Беларуси диктатор продолжил злодеяния и преступления против человечности.
Мы требуем от белорусских властей прекратить репрессии и освободить всех задержанных, политзаключённых.
Мы призываем в отношении должностных лиц Беларуси, подозреваемых в пытках и убийствах мирных граждан Беларуси, демократическим странам ввести персональные и иные санкции, а международным органам юстиции – начать уголовное преследование.
Мы призываем украинцев и россиян, всех людей доброй воли оказать всемерную солидарную поддержку белорусскому народу в его героической борьбе против тирании и несправедливости, за свободу и демократию.
Белецкий ИванM, российский и украинский юрист, политический деятель
Климкин Павел, министр иностранных дел Украины 2014-2019гг.
Кудюкин Павел, советский диссидент, российский профсоюзный деятель
Обухов Герман, советский диссидент, писатель, политический эксперт
Окара Андрей, российский политолог
Пономарёв Илья, депутат Госдумы РФ 2007-2016 гг.
Пионтковский Андрей, российский политический эксперт
Трюхан Вадим, украинский дипломат, юрист-международник, политик
Шулипа Юрий, российский и украинский юрист, публицист, политический эксперт