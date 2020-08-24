«Осталось немного дожать» 33 24.08.2020, 8:01

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ФОТО: REUTERS

Ни на одном мероприятии не было такой невероятной энергетики.

Читательница Telegram-канала "Баста!" поделилась своими впечатлениями от Марша новой Беларуси.

"У нас собиралось много людей на праздники, такие как 9 мая или День города, но столько людей, к тому же пришедших абсолютно добровольно, я не видела еще никогда!

Энергетика, которая царила в толпе, не сравнится ни с каким матчем или концертом.

Наблюдая вживую за тысячами неравнодушных людей, объединенных одной идеей, одной страстной мечтой, сердце наполняется верой, что осталось дожать лишь немного, и на днях мы проснемся в новой свободной Беларуси!"

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