«Осталось немного дожать»33
- 24.08.2020, 8:01
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Ни на одном мероприятии не было такой невероятной энергетики.
Читательница Telegram-канала "Баста!" поделилась своими впечатлениями от Марша новой Беларуси.
"У нас собиралось много людей на праздники, такие как 9 мая или День города, но столько людей, к тому же пришедших абсолютно добровольно, я не видела еще никогда!
Энергетика, которая царила в толпе, не сравнится ни с каким матчем или концертом.
Наблюдая вживую за тысячами неравнодушных людей, объединенных одной идеей, одной страстной мечтой, сердце наполняется верой, что осталось дожать лишь немного, и на днях мы проснемся в новой свободной Беларуси!"