Ультиматум солигорских шахтеров белорусским властям

Ультиматум солигорских шахтеров белорусским властям12
- 24.08.2020, 14:47
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Они собрались возле здания местного РОВД.
Солигорские шахтеры собираются у здания РОВД и требуют освободить своих задержанных товарищей, пишет телеграм-канал «Баста!».
Ранее сегодня стачком «Беларуськалия» выдвинул силовикам ультиматум. Шахтеры заявили, что если милиция не освободит одного из лидеров протестов Анатолия Бокана и других арестованных до 14:30, то работники предприятия соберутся у Солигорского РОВД.
«Время вышло, мы идем к РОВД», - сообщили нам сотрудники «Беларуськалия».