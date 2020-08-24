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Ультиматум солигорских шахтеров белорусским властям

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  • 24.08.2020, 14:47
  • 19,569
Ультиматум солигорских шахтеров белорусским властям
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Они собрались возле здания местного РОВД.

Солигорские шахтеры собираются у здания РОВД и требуют освободить своих задержанных товарищей, пишет телеграм-канал «Баста!».

Ранее сегодня стачком «Беларуськалия» выдвинул силовикам ультиматум. Шахтеры заявили, что если милиция не освободит одного из лидеров протестов Анатолия Бокана и других арестованных до 14:30, то работники предприятия соберутся у Солигорского РОВД.

«Время вышло, мы идем к РОВД», - сообщили нам сотрудники «Беларуськалия».

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