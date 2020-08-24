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Родственникам погибшего Никиты Кривцова отказываются показывать тело

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  • 24.08.2020, 16:24
  • 8,945
Родственникам погибшего Никиты Кривцова отказываются показывать тело
Никита Кривцов

Им предлагают «забрать мешок».

Родственникам погибшего демонстранта Никиты Кривцова, которого нашли повешенным в Партизанском районе Минска, отказываютcя показывать тело. «Говорят: забирайте этот мешок, везите и хороните!» - рассказала мама Никиты Анжелика Кахно, сообщает Telegram-канал «Еврорадио».

Похороны 28-летнего парня, который исчез 12 августа во время массовых протестов и чье тело нашли только 22 августа, состоятся завтра в Молодечно.

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