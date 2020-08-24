Немецкая клиника: Навальный был отравлен

Немецкая клиника: Навальный был отравлен11
- 24.08.2020, 17:38
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Специалисты организовали повторную экспертизу вещества.
Российский политик Алексей Навальный был отравлен веществом, называемым ингибиторы холинэстеразы. Об этом говорится в пресс-релизе берлинской клиники Шарите, где проходил лечение политик, пишет «МБХ медиа».
«Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. Конкретное вещество еще не известно, и из-за чего была организована еще одна экспертиза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наличие в организме Навального ингибиторов холинэстеразы было доказано несколько раз в независимых лабораториях. Из-за этого политику назначили антидот — атропин.
Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но опасности для его жизни нет.
20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором политик возвращался в Москву из Томска. Через два дня Навального перевезли в Германию в клинику «Шарите», он находился в глубокой коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
По мнению соратников Навального, его могли отравить. Юристы уже подали заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК). Дела пока не возбудили.