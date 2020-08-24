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«Рабочие, боремся за своих»

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  • 24.08.2020, 17:50
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«Рабочие, боремся за своих»

Стачком «Беларуськалия» обратился к жителям Солигорска.

Стачком «Беларуськалия» обратился к жителям Солигорска с призывом выходить на акцию солидарности с сопредседателем стачкомa Анатолием Бокуном. Время - 18.00. Место - городской суд Солигорска. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

- Анатолию Бокуну и всем членам стачкома ОАО "Беларуськалий" сейчас очень нужна ваша поддержка, - говорится в обращении. Давайте в трудные минуты держаться все вместе!

Минск, выходим в 19.00 на площадь Независимости! Требуем освобождения политзаключенных и прекращения преследования лидеров бастующих рабочих. Бьемся за своих!

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