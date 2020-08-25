закрыть
25 августа 2020, вторник, 13:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский протест — до победы! (Онлайн)

7
  • 25.08.2020, 9:56
  • 11,920
Белорусский протест — до победы! (Онлайн)
Фото: tut.by

Семнадцатый день нашей революции.

Сегодня в Беларуси — семнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки.

25 августа — важный день для всех белорусов. 29 лет назад в этот день в стране была приостановлена деятельность Коммунистической партии, а Беларусь наконец обрела независимость.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов отметить это событие на площади Независимости в Минске.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

12:48 На прощании с Никитой Кривцовым в Молодечно собрались уже сотни человек.

Фото: «Белсат»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Радыё Свабода»

12:29 Стачком «Беларуськалия» опубликовал важное сообщение для бастующих жителей Солигорска.

«Всем, кто не выходит на работу и участвует в стачке, либо собирается это делать, - сообщает стачком. - Большая просьба приходить в офис Белорусского независимого профсоюза Солигорск, улица Богомолова, 13А) либо на центральную площадь города (в указанное стачкомом время) и отмечаться в списках стачки. Это необходимо для того, чтобы получать финансовую компенсацию из стачечных фондов во время забастовки, когда вы остаётесь без заработной платы. В дальнейшем можно будет писать заявления по поводу ваших кредитов и рассрочек. На это также будут выделяться деньги».

12:19 Более ста человек пришли в Молодечно на прощание с Никитой Кривцовым, 28-летним парнем, который исчез во время протестов в Минске и был найден мертвым.

Фото: «Еврорадио»

12:16 Двое работников «телерадиокомпании «Витебск» объявили о забастовке.

10:53 Революционный Минск прекрасен! Улица Карастояновой сегодня утром.

10:42 В Барселоне сотни людей вышли на акцию солидарности с белорусами.

10:14 Болельщики киевского «Динамо» почтили память белоруса Никиты Кривцова, найденного погибшим после участия в акциях протеста против фальсификации президентских выборов.

10:13 Жители Нью-Йорка поддержали бастующих белоруских рабочих.

10:12 Белорусы из 80 городов мира записали Манифест свободной Беларуси.

10:11 Независимые телеграм-каналы представили план действий на вторник, 25 августа.

10:10 Минчане выгнали из микрорайона Каскад карусельщиков «таракана». Видео с позором лукашистов стало хитом местных чатов.

10:09 Десятки людей вышли к зданию СК в Минске, где сегодня рассматривают сфабрикованные дела.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш