Белорусский протест — до победы! (Онлайн) 7 25.08.2020, 9:56

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Фото: tut.by

Семнадцатый день нашей революции.

Сегодня в Беларуси — семнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки.

25 августа — важный день для всех белорусов. 29 лет назад в этот день в стране была приостановлена деятельность Коммунистической партии, а Беларусь наконец обрела независимость.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов отметить это событие на площади Независимости в Минске.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в нашей стране.

12:48 На прощании с Никитой Кривцовым в Молодечно собрались уже сотни человек.

Фото: «Белсат»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Радыё Свабода»

12:29 Стачком «Беларуськалия» опубликовал важное сообщение для бастующих жителей Солигорска.

«Всем, кто не выходит на работу и участвует в стачке, либо собирается это делать, - сообщает стачком. - Большая просьба приходить в офис Белорусского независимого профсоюза Солигорск, улица Богомолова, 13А) либо на центральную площадь города (в указанное стачкомом время) и отмечаться в списках стачки. Это необходимо для того, чтобы получать финансовую компенсацию из стачечных фондов во время забастовки, когда вы остаётесь без заработной платы. В дальнейшем можно будет писать заявления по поводу ваших кредитов и рассрочек. На это также будут выделяться деньги».

12:19 Более ста человек пришли в Молодечно на прощание с Никитой Кривцовым, 28-летним парнем, который исчез во время протестов в Минске и был найден мертвым.

Фото: «Еврорадио»

12:16 Двое работников «телерадиокомпании «Витебск» объявили о забастовке.

10:53 Революционный Минск прекрасен! Улица Карастояновой сегодня утром.

10:42 В Барселоне сотни людей вышли на акцию солидарности с белорусами.

10:14 Болельщики киевского «Динамо» почтили память белоруса Никиты Кривцова, найденного погибшим после участия в акциях протеста против фальсификации президентских выборов.

10:13 Жители Нью-Йорка поддержали бастующих белоруских рабочих.

10:12 Белорусы из 80 городов мира записали Манифест свободной Беларуси.

10:11 Независимые телеграм-каналы представили план действий на вторник, 25 августа.

10:10 Минчане выгнали из микрорайона Каскад карусельщиков «таракана». Видео с позором лукашистов стало хитом местных чатов.

10:09 Десятки людей вышли к зданию СК в Минске, где сегодня рассматривают сфабрикованные дела.

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