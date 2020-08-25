США, Бразилия, Индия остаются в лидерах по количеству заражений COVID-19
- 25.08.2020, 12:29
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В мире зафиксировано уже более 23 миллионов случаев заражения коронавируса.
В мире уже более 23 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 813 418 случаях смерти и более 15 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.
США – 5 740 909
Бразилия – 3 622 861
Индия – 3 167 323
По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 963 655
ЮАР – 611 450
Перу – 600 438
Мексика – 563 705
Колумбия – 551 688
Испания – 405 436
Чили – 399 568