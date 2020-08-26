Работник МТЗ: Каждый день буду с теми, кто смело выходит 26.08.2020, 11:17

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Пришло время поддержать бастующих.

Работник МТЗ на прошедшем вчера митинге на площади Независимости эмоционально обратился к своим коллегам, которые пока еще не присоединились к забастовке, пишет Telegram-канал "Баста!"

"Минский тракторный завод, неужто вы трусы? - говорит он. - Из Солигорска шахтеры к вам приезжали. Поддержали вас. Где же Вы? Сергея забрали. Сколько ж можно бояться?

Перестанете вы бояться когда в ваш дом беда стучит. Негоже так, мне детей жаль этих, матерей жаль этих.

Да, я простой работник Тракторного завода, Володя. Я был каждый день и буду. Пусть меня убьют, но я буду с вами. Со всеми теми, кто смело выходит и говорит "Жыве Беларусь и наши дети".

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