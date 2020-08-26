Вирусолог о российской вакцине от COVID-19: Это достижение пиара, а не биомедицины 6 26.08.2020, 14:01

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Фото: radiokp.ru

Лукашенко собирается испытывать ее на жителях Беларуси.

Первую российскую вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V", включили в список лекарств, распределение которых регулирует российскоe государство. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, сообщается на сайте правительства. Разработанная в рекордно быстрые сроки и испытанная всего на нескольких десятках человек, эта вакцина при массовом применении может нанести больше вреда здоровью, чем сам вирус COVID-19. Такое мнение уже высказали многие зарубежные специалисты. В России отношение к вакцине среди ученых также трудно назвать однозначным. На прошлой неделе покинул свой пост председатель комиссии по этике при Минздраве РФ Александр Чучалин. По неофициальной информации, Чучалин ушел в знак протеста против регистрации вакцины от COVID-19.

Из инструкции по применению медицинского лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак", комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-Cov-2:

"В открытом клиническом исследовании безопасности, переносимости и иммуногенности препарата Гам-КОВИД-Вак нежелательные явления (НЯ) по частоте встречаемости могут быть расценены как встречающиеся часто и очень часто, определить более точно встречаемость нежелательных явлений не представляется возможным из-за ограниченности выборки участников исследования".

Известный российский вирусолог из Новосибирска, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов также выражает скептическое отношение к перспективам массового использования новой вакцины.

В эксклюзивном интервью редакции "Сибирь.Реалии" Сергей Нетесов объяснил, почему, с его точки зрения, еще рано праздновать победу над коронавирусом.

– Сергей Викторович, в конце марта вы давали интервью нашему изданию и заявили, что разработка вакцины – это долгий процесс, который занимает до 5 лет, и "подождать придется еще года два". Прошло всего несколько месяцев, и мы узнаем, что зарегистрирована российская вакцина от ковида. Насколько, по вашему мнению, эта вакцина надежна? Можно ли доверять продукту, сделанному очень быстро и испытанному, как говорят, на 38 добровольцах?

Сергей Нетесов, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ

– На самом деле их было 80. Но я могу повторить то же, что говорил в прошлый раз: вакцина считается разработанной, когда она разрешена для массового применения. Эта вакцина не разрешена для массового применения. Пока что она предназначена для испытаний второй и третий фазы. Это означает, что пройдена только первая фаза испытаний. Там какие-то возгласы раздавались, что пройдена вторая фаза, но вторая фаза означает – подбор дозы. Подбора дозы я пока не видел в тех документах, которые сейчас выложены на сайте Росздравнадзора. Поэтому сейчас это нельзя назвать полноценной вакциной! Во-первых, у нее очень большое количество побочных реакций. Если вы посмотрите инструкцию по ее применению – то там на перечисление побочных реакций ушла целая страница. Это означает, что вакцина недоработана. Во-вторых, предстоит еще подбирать дозу. В-третьих, надо подбирать способ введения. Поэтому разработка вакцины не закончена. Пройден только первый этап. И надо отдать должное, он пройден очень быстро в рекордные сроки. Для сравнения, вакцину против кори разрабатывали более десяти лет. И основную часть в этой разработке заняли как раз испытания третьей фазы. Так что здесь никаких противоречий нет. Да, первый этап – получение "кандидатного" препарата – прошел очень быстро. Но что касается испытаний – все еще впереди.

– То есть массовой вакцинации нам ожидать не стоит в этом году?

– Я могу зачитать последнюю часть из инструкции по медицинскому применению этого лекарственного препарата. "Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось. Исследования по изучению влияния вакцины на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами не проводились". И тут еще вы найдете массу вещей, которые еще просто не проверены. Я еще раз говорю: из пяти страниц описания вакцины – одна страница – это побочные эффекты, что само за себя говорит. Конечно, большой шаг вперед сделан. Пройдена очень трудная часть пути, но дальше наступает стадия испытаний, когда надо максимально тщательно изучать реальное действие этого препарата и все побочные эффекты и осложнения. В том числе – отложенные.

– Вы знакомились с результатами испытаний по документам Росздрава? Или вы знаете что-то о состоянии добровольцев, которые были вакцинированы в виде эксперимента?

– Я по профессии исследователь. И без знакомства с оригинальными документами никаких суждений не делаю. Я скачал с официального сайта Росздравнадзора инструкцию по медицинскому применению лекарственного препарата. Вот она лежит передо мной – это пять страниц. Я читаю то, что написано в инструкции. И могу вам сказать, что исходя из тех сведений, которые я знаю по вакцинам, а я участвовал в разработках вакцин, участвовал в первом этапе клинических испытаний не как испытуемый, а как организатор, я могу сказать, что вакцина очень сырая. Она явно недоработана. Такое количество побочных действий недопустимо для вакцины. Ее еще надо дорабатывать и дорабатывать, а на самом деле, лучше продолжать параллельные разработки, которые делались на других технологиях. Потому что вакцина в первую очередь должна быть безопасной. Вирус SARS-CoV-2 – это не вирус Эбола. В данном случае смертность далеко не 80 процентов. У вакцины против Эболы такие побочные реакции со скрипом допустимы. Но от коронавирусной инфекции смертность относительно небольшая. Поэтому с таким количеством побочных эффектов, я считаю, неправильно будет начинать массовое применение вакцины. Тем более что долговременные побочные эффекты вообще никак не исследованы, а они вполне могут быть, потому что во время прививки в организм вводится ДНК-содержащий вирус (хотя, вроде, и не реплицирующийся в клетках человека). Тут есть, над чем работать. Я не отрицаю того, что эта вакцина может быть доведена до вполне приемлемых величин побочных реакций и при этом останется эффективной, но над ней еще работать и работать. Бумажка о регистрации вакцины, которая сейчас выдана, остается всего лишь бумажкой. Ситуация такова, что вопросов здесь больше, чем ответов.

– Весной вы говорили о том, как важно изучить логику распространения вируса. За прошедшие 4-5 месяцев эта логика как-то стала понятней специалистам, вам лично?

– Да, она стала гораздо более понятной, чем это было в марте месяце. Сейчас мы знаем, что средний инкубационный период заболевания примерно 6 дней. Мы знаем, что через четыре дня инкубационного периода (за два дня до появления симптомов заболевания) человек уже начинает выделять вирус в окружающую среду и заражать окружающих. Также мы знаем, что как минимум 40 процентов людей переносят инфекцию бессимптомно, но при этом они могут заражать окружающих. У бессимптомных носителей вирус размножается, и они его выделяют. Эти два обстоятельства свидетельствуют о том, что все должны носить маски, даже те, кто чувствуют себя здоровыми, потому что они могут являться бессимптомными носителями. В странах, где строго соблюдался масочный режим, сейчас выявляется гораздо меньше новых случаев заражения.

Париж. Селфи в маске

– По-прежнему идут споры вокруг "шведской модели" борьбы с коронавирусом. Некоторые утверждают, что в Швеции приблизились к поставленной цели – массовой естественной иммунизации населения страны.

– Я знаю об этом только как читатель СМИ и публикаций на эту тему, но факт заключается в том, что именно в Швеции и еще в 2–3 странах умерло рекордное количество пожилых людей в пересчете на миллион населения. Пожилые люди пострадали там намного сильнее, чем в других странах. Кроме того, насколько я знаю, опять же по сообщениям СМИ, а не по рассказам очевидцев, ношение масок там все-таки ввели. Другой пример – Белоруссия, о которой тоже везде писали, что там якобы торжествует ковид-диссидентство, никаких ограничений не введено и при этом все нормально. На самом деле масочный режим в Белоруссии был достаточно строгим: я говорил с несколькими гражданами этой страны по скайпу и телефону и знаю из первых уст, что маски там носили практически 100% населения. Поэтому не надо говорить, что никаких мер там не предпринималось. Не стоит доверять слухам и мифам, которые распространяются в интернете. Простые факты заключаются в том, что масочный режим с обязательным частым мытьем рук – это и есть основные средства борьбы с эпидемией.

– В потоке информации бывает трудно понять, что является фактами. Весной нам говорили, что коронавирус якобы не заражает детей. Потом сказали: ой, нет, все-таки заражает. Какие еще представления о том, как распространяется вирус, изменились за последнее время?

– Насчет того, что он детей не заражает, специалисты таких слов не говорили. Это говорили журналисты, которые неправильно поняли специалистов. На самом деле это означает только одно – что дети если и болеют, то болеют очень легко, порой даже неотличимо от обычного насморка, и осложнений у них намного меньше. Но, честно говоря, я так и думал с самого начала. Есть целый ряд инфекций, которые дети переносят намного легче, чем взрослые. Но при этом они, заразившись, распространяют инфекцию.

– Стихийные митинги в США, массовые протесты в Хабаровске вроде бы не привели к новым вспышкам заболеваний, если судить по данным ковид-мониторинга.

– Кто вам такое сказал?! Где вы взяли такую статистику? Америка – самая пострадавшая от нынешней эпидемии страна. Более того, во Флориде, например, вспышки были просто ужасающие! Кстати, именно там развито ковид-диссидентство, неформальные движения против масочного режима. Одна дама повергла всю страну в гомерический хохот, заявив: "Я нижнего белья не ношу, а еще тут мне предлагают надевать маску ".

Протестное шествие 8 августа 2020 года. Хабаровск

– Но вот что касается Хабаровска, где уже месяц протестующие собираются на улицах тысячами. По данным сайта https://coronavirus-monitor.ru/ , количество заболевших в Хабаровском крае такое же, как в соседнем Приморье – 8000–9000 случаев.

– В Хабаровске исходная коронавирусная вспышка была намного слабее, чем в нашем Новосибирске, не говоря уже про Москву и Санкт-Петербург. К тому же многие люди на этих митингах носили маски. Я видел это в репортажах из Хабаровска. И дело вообще не в митингах, а в том, на каком расстоянии друг от друга находятся люди. Это первое. Второе – какие защитные меры они принимают. Есть более интересный пример – исследование, опубликованное в майском номере журнале National Geographic по странам Европы. По данным авторов исследования, закрытие школ никак не повлияло на замедление эпидемии. Можете себе представить! Более того, локауты мало повлияли. А вот введение больших штрафов за отсутствие масок и повсеместное распространение антисептиков для мытья рук – вот это оказалось главным фактором, тормозящим эпидемии. Так что если в Хабаровске люди мыли руки и носили маски, то я совершенно не удивляюсь, что там не случилось вспышек.

– Получается, что с точки зрения борьбы с эпидемией, перевод образования в онлайн-режим – напрасный труд?

– Почитайте исследования. Вы увидите, что закрытие школ не привело к снижению заболеваемости. Почему – понятно. Дети очень много времени проводили на улице, общаясь друг с другом. Этот вывод – результат наблюдений во многих странах мира. Раньше мы этого не знали.

– Я хочу уточнить. Вы считаете, что закрытие кинотеатров, торговых центров, церквей – все это разрушение привычной жизни, которое мы наблюдали весной, – неэффективно в плане борьбы с эпидемией?

– Я в кино был последний раз 7 лет назад, и я никак не пострадал от закрытия кинотеатров, потому что у меня в телевизоре 100 каналов и еще я могу заказать просмотр любого фильма. Как форма зрелищ для меня это не имеет никакого значения. И для большинства людей на самом деле то же самое. Неслучайно большинство кинотеатров перестали быть прибыльными еще до эпидемии. Важнее то, что целому ряду предприятий фактически обрубили возможность работать. Это было неправильно, сейчас это уже признано. Не нужен был такой глобальный локаут. Его нужно было вводить только там, где невозможно обеспечить дистанцию в полтора метра.

– И возвращаясь к российской вакцине "Спутник V". Власти говорят, что вот-вот начнутся уже ее поставки в регионы. Но получается, радоваться еще рано?

– Я не вижу в регистрации этой вакцины причин для эйфории, мол, мы победили вирус. На мой взгляд, пока что это достижение пиара, а не биомедицины.

Напомним, что Лукашенко собирается испытывать сомнительную российскую вакцину от коронавируса на жителях Беларуси. Диктатор заявил, что Беларусь будет первой страной, которая получит препарат для тестирования на населении.

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