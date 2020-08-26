Транзит власти в России стартовал 1 Леонид Невзлин

26.08.2020, 15:06

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Леонид Невзлин

Путин перестал быть президентом.

Именно этот факт принес нам август 2020 года. Его больше нет. Если не физически, то ментально, идеологически, политически. Простая и очень нужная фраза. «Я беру ситуацию с Алексеем Навальным на контроль. Я поручаю провести расследование». Но нет. Вообще ничего нет. Ни слов, ни позиции, ни реакции. И Путина тоже нет, он исчез. Путин ушел из политической жизни в России. Международная политика тоже вершится без него.

Сначала был Хабаровск. Очевидное решение для национального лидера – поехать в регион или, как минимум, обратиться к людям. Ни того, ни другого. Наоборот – сказано, что в Хабаровск не собирается. Эмиссаром отправлен трагикомический Дегтярев. Бывает. Но Путина нет и дальше. В Беларуси происходят исторические события. Вы видели внятное заявление Путина? «Поговорили по телефону с Лукашенко» из пресс-релизов не в счет.

А с момента отравления Алексея Навального в России началась реальная передача власти. Путин самоизолировался из информационного, а значит и политического пространства. Погрузился в глубокую депрессию? Дрожит в бункере? Учит Машу с Катей собирать автомат Калашникова? Уже не важно. Как и то, выйдет он из онлайна в реальную жизнь через полгода или нет. Поздно. Эпоха Путина закончилась именно в эти дни. Кстати, о том, что Путину ограничат контакты до февраля, стало известно одновременно с тем, как самолет с потерявшим сознание Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Изоляция, уход от контактов с внешним миром, передача власти – мы не раз уже с этим сталкивались в российской истории.

Все, что есть сейчас от Кремля – невнятное бормотание Пескова. «Для расследования должен быть повод». «Мы не можем серьезно относиться к обвинениям». Вас обвиняют в покушении на убийство оппозиционного политика, а вы считаете это несерьезным? Дебилы, б..(с). Кстати о российском МИДе. Любопытное заявление поступило вчера. «Внимание американского собеседника было обращено на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А.А.Навального. Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет» - объявил российский МИД по итогам российско-американских консультаций с первым заместителем Госсекретаря США Биганом. Поздравляю с признанием. Если российскому руководству выгодно, то можно и отравить. А сколько «помощников» Путина в России именно так и считают? И уверены, что устранение Навального – это подарок шефу.

«Согласно заявлению команды врачей «Шарите», клинические данные свидетельствуют о том, что Алексей Навальный был отравлен. Принимая во внимание выдающуюся роль господина Навального в политической оппозиции в России, властям сейчас требуется расследовать это преступление до мельчайших деталей при полной прозрачности. Виновные должны быть определены и привлечены к ответственности», - то, что должен был объявить действующий президент России, сделала за него Ангела Меркель.

«Она утонула» - с этого начинал правление Путин. «Он заболел» - этим закончил. С чем можно поздравить россиян – требование «Уходи!» для них уже не актуально. Ушел. И не вернется. Транзит власти в России стартовал.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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