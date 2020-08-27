Девальвация, сэр 27.08.2020, 19:49

1,203

Доллар с 9 августа подорожал на 16%.

Итоги торгов белорусской валютно фондовой бирже на сегодня 27 августа 2020 года таковы:

Евро: 3,1496 (вчера было 3,1285)

Доллар США: 2,6614 (вчера было 2,6481)

Российский рубль: 3,5412 (вчера было 3,5063)

Все валюты растут, один белорусский рубль падает. Как сказал один классик: финансовая пропасть – самая глубокая, в нее можно падать всю жизнь, пишет infobank.by.

Банки вчера на фоне огромного спроса на валюту в регионах не удержались и поставили курс 3 рубля за доллар.

Сегодня банки пытаются держать удар и не повышать курс так резко.

Максимальный курс продажи доллара в Минске сейчас в БПС-Сбербанке и Франсабанке, тут доллар можно купить за 2,8 рубля.

Проведя несложные подсчеты видно, что доллар с 9 августа (за 18 дней) подорожал на 16% (!!!) с 2,41 до 2,8.

Напомним, максимальная ставка по вкладам в белорусских рублях на данный момент 15% годовых, но это безотзывной вклад на 13 месяцев.

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