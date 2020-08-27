закрыть
27 августа 2020, четверг, 19:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Девальвация, сэр

  • 27.08.2020, 19:49
  • 1,203
Девальвация, сэр

Доллар с 9 августа подорожал на 16%.

Итоги торгов белорусской валютно фондовой бирже на сегодня 27 августа 2020 года таковы:

Евро: 3,1496 (вчера было 3,1285)

Доллар США: 2,6614 (вчера было 2,6481)

Российский рубль: 3,5412 (вчера было 3,5063)

Все валюты растут, один белорусский рубль падает. Как сказал один классик: финансовая пропасть – самая глубокая, в нее можно падать всю жизнь, пишет infobank.by.

Банки вчера на фоне огромного спроса на валюту в регионах не удержались и поставили курс 3 рубля за доллар.

Сегодня банки пытаются держать удар и не повышать курс так резко.

Максимальный курс продажи доллара в Минске сейчас в БПС-Сбербанке и Франсабанке, тут доллар можно купить за 2,8 рубля.

Проведя несложные подсчеты видно, что доллар с 9 августа (за 18 дней) подорожал на 16% (!!!) с 2,41 до 2,8.

Напомним, максимальная ставка по вкладам в белорусских рублях на данный момент 15% годовых, но это безотзывной вклад на 13 месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш