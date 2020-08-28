Девальвация 2020: насколько обесценится белорусский рубль? 3 28.08.2020, 21:37

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Независимые политологи и экономисты сходятся в одном, что выход из этого замкнутого круга только один – смена власти.

С падением курса белорусского рубля зарплаты в долларовом эквиваленте снижаются, а импортные товары стремительно дорожают, передает «Белсат».

«Если вы зарабатываете, к примеру, 1000 рублей, и это было где-то 500 $, то при резком падении курса рубля у вас может оказаться только 300 $. И если за полтысячи долларов вы могли съездить, условно говоря, в Египет, то сейчас уже нет. Это касается также и покупок, покупки вещей», – говорит экономический обозреватель Александр Заяц.

Белорусы выстроились в очереди у обменников: кто-то, чтобы перевести свои рублевые сбережения в валюту, другие – чтобы для выезда за границу приобрести доллары и евро, кто-то выплачивает кредиты в валюте или долларами расплачивается за аренду жилья. Но возникла другая проблема – в обменниках и банках не хватает наличной валюты. Как рассказали жители Могилева, только в одном из 5 обменников удается найти валюту. Не лучше ситуация и в других городах. В связи с этим Нацбанк призвал финансовые учреждения сдержанно устанавливать курсы валют и информировать людей о возможности безналичного приобретения иностранных денежных единиц. Самое же главное финансовое учреждение страны пока не принимает особых мер для сдерживания роста валюты.

«Нацбанк, наученный горьким опытом 2011 года, начал проводить более взвешенную политику, сглаживая лишь резкие колебания. Политики сдерживания пока мы не наблюдаем», – говорит Александр Заяц.

«Нацбанк не будет сдерживать курс»

Финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб считает, что истинная причина – в скромных финансовых возможностях Нацбанка.

«Золотовалютные резервы Беларуси сейчас около $ 8 млрд – это не так и много. И я не думаю, что Нацбанк будет просто так расточать резервы, чтобы сдерживать курс», – говорит Вадим Иосуб.

А это значит, что подорожание валют продолжится. Столь дорого как сейчас евро и доллар не стоили еще никогда.

Рубль несется в пропасть

В некоторых обменниках доллар продают уже по 3 рубля, а евро – почти по 3,5. И это еще не пик подорожания, убеждены экономисты.

Однако похудеют не только кошельки простых белорусов, уменьшится и государственный бюджет.

«Дефицит государственного бюджета к концу года может составлять 6,5%. Это очень много. А это значит, что будет уменьшаться финансирование определенных направлений и доходы населения. Будет снижение уровня жизни, потому что инфляция и рост курса валюты съедят доходы населения», – говорит экономист Леонид Злотников.

Что делать людям, чтобы не дойти до нищеты?

Эксперты говорят, что действующая власть загнала белорусов в ситуацию, в которой что бы они сейчас не сделали – все равно будет плохо.

«Если у вас на депозите лежит $ 5 тысяч и вы боитесь, что вам их никогда не вернут, и если вам сейчас удалось бы их снять, то что вы с ними сделаете? Дома хранить – риск, перевести в золото – риск, положить в ячейку – все помнят историю «Белгазпромбанка», поэтому тоже риск», – отмечает Александр Заяц.

«Если довериться банкам, оставить там деньги, то нет гарантий, что валютные вклады не будут заморожены или не будут конвертированы в рубли. С другой стороны, если все одновременно побегут в банки за своими вкладами, банковская система гарантированно ляжет и все свои вклады обратно гарантированно не получат», – убежден Вадим Иосуб.

Так же «и так будет плохо и так нехорошо» касается всех политико-экономических перспектив нашей страны: политический кризис вызывает падение экономики и снижение уровня жизни белорусов, а это в свою очередь вызывает еще большее политическое напряжение. Независимые политологи и экономисты сходятся в одном, что выход из этого замкнутого круга только один – смена власти. Ведь только это гарантирует приток инвестиций в Беларусь, получение иностранной помощи и дешевых кредитов на проведение реформ и развитие страны.

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