США: Мы придерживаемся обязательства поддерживать суверенитет Беларуси 29.08.2020, 14:36

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Заявление американского посольства в связи с ситуацией в нашей стране.

Посольства США в Беларуси опубликовало заявление от 29 августа 2020 года, передает Charter97.org.

«Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокированием независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова.

Мы призываем правительство Беларуси проявить сдержанность. Как заверил заместитель госсекретаря Стивен Бегун во время своего выступления в ОБСЕ в Вене и как мы уже заявляли ранее, Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы лиц, пропавших без вести.

Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократическому, процветающему будущему и поддерживаем его призыв к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы.

Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства», — говорится в заявлении.