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Советник Трампа назвал условия для снятия санкций против Кремля

  • 3.08.2020, 9:28
Советник Трампа назвал условия для снятия санкций против Кремля
Роберт О'Брайен
Фото: AP

Москва должна воздержаться от агрессии за рубежом.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен статье для The Washington Post заявил, что дружественные отношения между Москвой и Вашингтоном были бы выгодны не только для двух стран, но и для всего мира, сообщает РБК.

По его словам, «ни один президент со времен [Рональда] Рейгана не проявлял по отношению к Москве столько решительности», как нынешний глава государства.

«Как и Рейган, президент Трамп ищет другой путь с Россией — тот, согласно которому Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы», — заявил О’Брайен.

В этом случае торговля между двумя странами процветала бы, а санкции против Москвы стали бы излишними, считает он, передает РБК.

При этом советник заявил, что введенные Вашингтоном ограничительные меры были необходимы, «учитывая действия России, которые угрожают Соединенным Штатам и их союзникам».

В качестве примера этих действий О’Брайен назвал «вмешательство в западные демократические выборы» и «участие в кибератаках на США и союзников». Из-за предполагаемого вмешательства Москвы в президентскую кампанию 2016 года США ввели против России санкции. С сентября 2019 года в Соединенных Штатах действует бессрочный запрет на использование американскими госучреждениями программного обеспечения от частной компании из России «Лаборатория Касперского», так как такой софт, по мнению Вашингтона, представляет угрозу безопасности США. В российской компании эти утверждения отвергают и считают, что запрет основан на «неподтвержденных обвинениях, слухах и домыслах». В 2018 году «Лаборатория Касперского» пыталась через суд добиться отмены запрета, но ее иск отклонили.

Советник Трампа напомнил о мерах, предпринятых Вашингтоном в связи с обвинениями в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. США решили выслать десятки российских дипломатов и закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско и консульские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и объявили о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) после того, как Россия нарушила условия этих соглашений, также говорится в статье О’Брайена. У Москвы также были претензии к соблюдению США условий ДРСМД. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии: с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей соглашение. Что касается ДОНа, российская сторона заявляет, что действует строго в рамках соглашения. В Минобороны считают, что США решили выйти из договора, желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.

Однако, добавил советник, Штаты проявляют «осторожный оптимизм» в отношении того, что смогут заключить соглашение о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.


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