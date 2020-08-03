Анжелика Агурбаш поддержала белорусов, которые хотят перемен 11 3.08.2020, 10:28

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Анжелика Агурбаш

Певица выразила солидарность в соцсети.

"Мисс Беларусь — 1988" и представительница Беларуси на "Евровидении-2005" Анжелика Агурбаш поддержала белорусов, которые хотят перемен. Певица разместила в stories фотографию, на которой показывает жест победы, мужчина рядом с ней держит кулак — знак кандидатки в президенты Светланы Тихановской. Оба одеты в одежду с полосами белого и красного цветов, передает "Еврорадио".

У нас есть подозрение, что бело-красно-белый флаг стал любимым для Анжелики Агурбаш в 1991 году, когда певица, которая тогда ещё была Ликой Ялинской, исполнила песню "Наўздагон" на слова Леонида Пранчака. Она пела о том, что мы сами выбрали нелёгкий путь, "гордо поднимая бело-красно-белый флаг".

По информации журналистов, в 2005 году Агурбаш привезла целый автобус с бело-красно-белыми флагами на "Евровидение" в Киеве. К сожалению, во время выступления певицы операторы сфокусировались на ее шикарном образе (помните шедевральное платье-трансформер от Юдашкина за 40 тысяч долларов?), но бело-красно-белые флаги можно увидеть в зале во время песни представительницы Нидерландов, выступавшей после Агурбаш.

В 2007 году на концерте в честь Дня независимости около Стеллы Анжелика Агурбаш неожиданно для всех со сцены прокричала "Жыве Беларусь!". Независимые СМИ тогда назвали поступок Агурбаш "идеологической диверсией".

Сейчас Анжелика Агурбаш готовит новую версию песни "Наўздагон".