The Economist: Отношения между США и Китаем вступают в опасный период 3.08.2020, 12:53

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Конкуренция между странами напоминает «холодную войну».

Отношения между США и Китаем сегодня находятся на грани серьезного конфликта. Конечно, это еще не свидетельствует о начале вооруженного противостояния, но пока страны совсем не доверяют друг другу, пишет журнал The Economist (перевод - "Зеркало недели. Украина").

Закрытие американского консульства в Чэнду было китайской местью после того, как администрация президента США приказала закрыть китайское консульство в Хьюстоне, санкции, которые ввели Соединенные Штаты против члена Коммунистической партии Китая, лишения Гонконга особого статуса - все это может привести к серьезным последствиям.

Сейчас противостояние между странами напоминает настоящую «холодную войну». Спровоцировали эту «войну» четыре высказывания влиятельных лиц из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа.

26 июня советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил о том, что лидер Китая Си Цзиньпин считает себя преемником Сталина.

7 июля директор ФБР Кристофер Врай сказал, что Китай стремится стать мировой «сверхдержавой», получить неограниченную власть и для этого Пекин готов использовать все необходимые средства. Также он напомнил о шпионаже со стороны китайского правительства.

17 июля генеральный прокурор США Уильям Барр назвал голливудские киностудии и некоторые американские технические гиганты - «пешками китайского влияния».

А 23 июля государственный секретарь Майк Помпео заявил о том, что лидер Китая Си Цзиньпин вел борьбу за глобальное верховенство течение целого десятилетия и призвал демократические страны мира остановить «китайскую тиранию».

США так и не разработали реальной стратегии для противостояния Китаю. Нарушение прав уйгуров и новый закон о национальной безопасности Гонконга требуют более жесткой реакции от мира, а не простого наблюдения. «Территориальные амбиции» Китая и напряженные отношения страны с собственными соседями также вызывают беспокойство. Похоже, что Пекин действительно начинает подражать СССР. Если учесть довольно агрессивную внешнюю политику китайского правительства, то можно предположить, что речи соратников Трампа являются правдивыми.

Но их выступления только показывают отношение к Китаю, а не выстраивают стратегию. Они формулируют убедительные аргументы, которые могут стать толчком к ответной реакции, но о конкретных действиях в них не говорится.

Президент США мог бы разработать действенную стратегию для борьбы с конкурентом. Но, пренебрежение Дональда Трампа демократическими союзниками и его симпатия к лидерским качествам Си Цзиньпина свидетельствуют лишь о его неготовности к настоящим поступкам. Он остро критикует действия китайского правительства касательно COVID-19, но на самом деле президента интересует только собственное переизбрание на следующий срок.

В течение следующих месяцев отношения между США и Китаем будут только ухудшаться. С приближением выборов, президента Трампа можно было бы убедить использовать более «критические» действия, например, финансовые санкции против китайских банков в Гонконге. Но неправильная политика и ошибочные решения могут привести к реальной опасности, резюмирует журнал.