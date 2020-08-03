Иран занижает число умерших от коронавируса почти втрое 3.08.2020, 14:56

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / TASS

Тегеран продолжает фальсифицировать реальные данные об эпидемии.

В Иране от коронавируса умерло почти в три раза больше человек, чем говорит правительственная статистика. Об этом сообщает BBC со ссылкой на расследование своей иранской службы.

Данные, которыми располагает правительство Ирана, показывают около 42 000 умерших от COVID-19 к 20 июля, в то время как официально было объявлено о 14 405 летальных случаях.

Число заболевших превышает официальную статистику почти вдвое, утверждает BBC: 451 024 вместо 278 827.

По данным отчетов и медицинских записей, которые оказались в распоряжении BBC, первый случай коронавируса в Иране был зафиксирован 22 января, почти за месяц до первого официально объявленного случая.

Информация была прислана BBC анонимным источником. Она включала детали ежедневного поступления пациентов в больницы Ирана, включая имена, возраст, пол, симптомы, даты и сроки госпитализации и основные условиях, в которых должны содержаться пациенты.

Детали соответствуют данным о некоторых переболевших коронавирусом, которые известны BBC.

Расхождение между числом умерших по официальной статистике и по полученным BBC записям соответствует расхождению между официальными данными и рассчетами избыточной смертности до середины июня.

Источник, передавший BBC информацию, утверждает, что сделал это, чтобы "пролить свет на правду" и положить конец "политическим играм" вокруг эпидемии.