Выпускники факультета радиофизики БГУ обратились к членам избирательных комиссий 1 3.08.2020, 15:50

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Выбор есть всегда.

Выпускники факультета радиофизики БГУ разных лет подписали открытое обращение к членам избирательных комиссий.

Мы — граждане Республики Беларусь.

Мы окончили факультет радиофизики БГУ, кто-то недавно, кто-то более четверти века назад.

Мы любим Беларусь и уважаем людей, которые в ней живут.

Мы живем в этой стране или неразрывно с ней связаны и хотим, чтобы в ней жили наши дети, уверенно глядя в будущее.

Мы имеем право свободно избирать и быть избранными в государственные органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном голосовании.

Чем мы недовольны

Мы недовольны тем, что наше законное право на честные выборы нарушается.

Мы недовольны тем, что избирательная кампания превратилась в жестокую и неприемлемую борьбу с инакомыслием.

Мы недовольны тем, что самые сильные альтернативные претенденты на пост президента сняты с дистанции на старте.

Мы недовольны тем, что независимые кандидаты не прошли в участковые избирательные комиссии.

Мы недовольны тем, что на участки ограничен доступ наблюдателей.

Мы недовольны тем, что выходящих на мирные акции протеста или просто оказавшихся рядом с ними, хватают на улицах, бросают в автозаки и сажают.

К кому мы обращаемся

Мы обращаемся к членам избирательных комиссий всех уровней.

Чего мы хотим

Посчитайте наши голоса.

Помогите увидеть сколько на самом деле таких же недовольных, как мы.

Просто посчитайте наши голоса.

Потому что это наши голоса и это мы выбираем президента.

Просто честно посчитайте наши голоса.

Выбор есть всегда.

А у нас должны быть выборы.

Ведь порознь мы просто люди, а вместе — народ Беларуси.