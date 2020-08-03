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Прогноз The Economist показывает преимущество Байдена за три месяца до выборов президента США

  • 3.08.2020, 19:11
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Прогноз The Economist показывает преимущество Байдена за три месяца до выборов президента США
Джо Байден
Фото: Аp

Для Трампа прогноз по-прежнему неутешителен.

Ровно за три месяца до назначенной даты выборов президента США, прогноз журнала The Economist дает потенциальному кандидату в президенты от Демпартии Джо Байдену 91% шансов на победу в коллегии выборщиков и более 99% на победу во всеобщем голосовании. Данные опросов показывают уверенное преимущество Байдена над президентом США Дональдом Трампом, передает zn.ua.

Анализ данных опросов, экономики и демографических показателей для прогнозирования выборов в США в 2020 году показывает, что Байден может набрать 347 голосов выборщиков. Это на 16 больше, чем в начале лета.

Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538. И шансы Байдена только увеличиваются. Трампу прогнозируют 191 голос коллегии. И кривая президента идет вниз.

Для Трампа прогноз неутешителен. Ему дают всего восемь процентов на победу в коллегии выборщиков и менее одного процента на победу в общенациональном голосовании.

Напомним, что Байден пообещал выбрать женщину в напарники по выборам, которая сможет стать вице-президентом в случае его победы. Элизабет Уоррен, Гретхен Уитмер, и даже Мишель Обама в списке тех, кого Байден мог бы выбрать своим напарником в роли потенциального вице-президента США. Однако американские медиа ранее писали, что Мишель Обама не хочет быть вице-президентом США.


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