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Трамп намерен создать флот ледоколов для Арктики и Антарктики

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  • 3.08.2020, 21:23
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Трамп намерен создать флот ледоколов для Арктики и Антарктики

Президент США поручил ряду ведомств изучить вопрос о создании флота ледоколов.

Президент США Дональд Трамп поручил ряду ведомств изучить вопрос о создании флота ледоколов для навигации в Арктике и Антарктике. Об этом сообщает «Голос Америки».

Как отмечается, соответствующие поручения получили Госдепартамент, Министерство обороны, Министерство торговли и Бюджетное управление.

Сообщается, что Трампа интересует, как можно приобрести по меньшей мере, три тяжелых катера полярного класса. Ведомства должны доложить президенту о результатах проделанной работы уже в ближайшее время.

В разосланном президентом меморандуме также подчеркивается, что небольшие ледоколы не менее важны для национальной безопасности, чем беспилотная авиация и космические системы.

Как отмечается, сейчас у США есть один тяжелый ледокол – USCG Polar Star, ему более 40 лет и он используется для выполнения миссий как в Арктике, так и в Антарктике. Кроме того, у Береговой охраны есть средний ледокол, USCG Healy. Другие ледоколы в США находятся в частной собственности.

Подчеркивается, что у России имеется несколько десятков ледоколов, в том числе атомные, крупные и целый парк средних ледоколов. У Китая – несколько средних ледоколов и планы на приобретение новых.


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