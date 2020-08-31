На карантине из-за коронавируса американцы сэкономили более $90 миллиардов 2 31.08.2020, 20:57

2,659

фото: AP/Damian Dovarganes

Только расходы на транспорт на работу и домой американцам обходились в день в $758 миллионов.

Как сообщает «Голос Америки», жители США сэкономили $91 млрд, работая из дома во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что только расходы на транспорт на работу и домой американцам обходились в день в $758 млн. Если считать, что каждый час, который люди проводили в транспорте, стоит $12,50 (это средняя минимальная оплата труда в час), то в период пандемии американцы сэкономили около $411 млн в день.

Еще около $183 млн в день американцы экономят, уменьшив количество поездок на заправку или к механику.

Во время пандемии меньше автомобилей на дорогах, а, следовательно, происходит меньше аварий и улучшилось качество воздуха. Все это сохранило семейным бюджетам страны в среднем еще $164 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».