Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну 4 4.08.2020, 14:36

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Хуан Карлос I

Отъезд происходит фоне антикоррупционных расследований.

Бывший испанский король Хуан Карлос I заявил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI. Об этом сообщает пресс-служба королевского двора, пишет РБК.

«Я сообщаю вам о своем вдумчивом решении переехать в это время за пределы Испании», — говорится в письме экс-короля. Хуан Карлос I объясняет это решение желанием содействовать спокойному и ответственному правлению своего сына.

Позже газета El Mundo сообщила, что бывший монарх уже покинул страну.

Как отмечает издание, Филипп VI одобрил это решение и выразил уважение своему отцу. В конце июля окружение Хуана Карлоса I сообщало, что бывший монарх готов покинуть свою резиденцию — дворец Сарсуэла, где он прожил 58 лет. Не исключалось также, что он может покинуть страну.

Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне антикоррупционного расследования происхождения его зарубежных счетов. Весной 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении €65 млн, которые экс-монарх передал своей подруге Коринне Сайн-Витгенштейн.

Прокуратура Испании считает, что Хуан Карлос мог похитить деньги при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. Испанские следователи занимаются расследованием перевода $100 млн на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда.