Байден опережает Трампа в Техасе и Висконсине 4.08.2020, 17:37

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Джо Байден

Фото: Bloomberg

Шансы кандидата от демократов увеличиваются.

За три месяца до выборов президента США в Техасе и Висконсине кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа, который борется за переизбрание на второй срок. Но разница в опросах разная, пишет «Зеркало недели».

Новый опрос Morning Consult в Техасе показал, что Байден лидирует в пределах статистической погрешности – 47% против 46%.

В Висконсине у Байдена дела обстоят лучше. Новый опрос от демократической Global Strategy Group в Висконсине показывает, что Байден лидирует на 9 процентов – 51% против 42%.

Прогноз журнала The Economist дает Байдену 91% шансов на победу в коллегии выборщиков и более 99% на победу во всеобщем голосовании. Данные опросов показывают уверенное преимущество Байдена над Трампом.

Анализ данных опросов, экономики и демографических показателей для прогнозирования выборов в США в 2020 году показывает, что Байден может набрать 347 голосов выборщиков. Это на 16 больше, чем в начале лета.

Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538. И шансы Байдена только увеличиваются. Трампу прогнозируют 191 голос коллегии. И кривая президента идет вниз.