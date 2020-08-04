В Германии впервые испытали летающее такси 2 4.08.2020, 20:40

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фото: radiokp.ru

Производители утверждают, что совсем скоро воздушное такси станет частью обычной жизни.

Производители самолетов во всем мире соревнуются в том, кто быстрее выпустит на рынок транспортное средство с «электрическим вертикальным взлетом и посадкой». Именно такая модель от компании Airbus скоро может стать совершенно обычным явлением в нашем небе, передает radiokp.ru.

Изобретение называется CityAirbus: такие такси работают на электричестве, а также управляются дистанционно.

Летающие такси чем-то похожи на наземные: они тоже могут перевозить до четырех пассажиров в салоне. А вот скорость передвижения по-настоящему впечатляет — вертолет разгоняется до 120 километров в час на расстояние до 100 километров.

Создатели надеются, что в скором будущем CityAirbus будут возить людей в городах, позволяя им миновать пробки. При этом водитель для передвижения не требуется — машиной управляет несколько диспетчеров дистанционно.

CityAirbus оснащен четырьмя силовыми установками с двумя моторами и двумя винтами каждый, а салон спроектирован для четырех пассажиров. И еще одно преимущество — они практически бесшумны.

Свой первый полет машины совершили в Германии в декабре 2019 года, успешно пройдя испытание. Правда, когда их введут в широкую эксплуатацию, пока неизвестно, сообщает издание Time Out.