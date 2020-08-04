Байден решил повременить с объявлением кандидата в вице-президенты 4.08.2020, 22:30

Джо Байден

Фото: AP

Ранее кандидат в президенты США от демократов пообещал, что выдвинет на этот пост женщину.

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перенес объявление своего вице-президента на выборах 2020 года.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, решение было принято из-за обострившийся борьбы между кандидатками внутри команды Байдена.

Журналисты отмечают, что кандидат в вице-президенты США будет объявлен не ранее чем через две недели. Ранее предполагалось, что Байден назовет кандидатуру на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне все активнее распространяются слухи о том, что вице-президентом у Джо Байдена будет Сьюзан Райс, бывшая советница Барака Обамы по национальной безопасности.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

По результатам недавнего опроса от Монмутского университета, Джо Байден на выборах получит 52%, а Дональд Трамп — 42%.