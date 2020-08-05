«Мы крочым да волі»: Vinsent выпускает новую песню и призывает к солидарности 5.08.2020, 13:45

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Песня стала реакцией на события последних недель в Беларуси.

Белорусский музыкант Vinsent в дуэте с Сашей Захариком выпустил новую песню "Не пакіну", сообщили музыканты сайту Сharter97.org

Как объясняет музыкант, песня стала его своеобразной реакцией на события последних недель в Беларуси:

- Мы переживаем очень важный исторический момент. Я хочу поддержать всех людей доброй воли. Мне кажется, что солидарность, взаимопомощь нашим близким и всем, кто находится в трудной ситуации, сейчас очень важны. Мы должны быть солидарны, быть вместе и только так мы сможем изменить ситуацию. Главное не оставлять наших людей, они должны чувствовать нашу поддержку в любой ситуации.

Саша Захарик добавляет, что в определенном смысле особенно болезненно, где-то по-женски, переживает последние события в стране:

- Меня очень вдохновляют белорусские женщины, как они ведут себя в этой драматической ситуации. Они сильны, они не сдаются, они борются до последнего за свои семьи и за своих любимых".

Премьера песни прошла на Youtube. Релиз скоро будет доступен на всех цифровых платформах.