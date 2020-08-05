Новый сайт Байдена использует лучшие идеи бывших соперников 5.08.2020, 16:24

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Джо Байден

Фото: Bloomberg

У кандидата в президенты США хотят показать, что он уникально способен преодолевать разногласия.

Навигация на новом сайте потенциального кандидата в президенты США от демпартии Джо Байдена очень похожа на сайт сенатора Камалы Харрис. Раздел видео взяли с веб-сайта сенатора Элизабет Уоррен. Бегущая строка с пожертвованиями похожи на сайт кампании бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на Washington Post.

С веб-сайте сенатора Берни Сандерса команда Байдена адаптировала функцию, которая позволяет сторонникам покупать товары прямо с домашней страницы.

Представители кампании Байдена заявили, что хотят использовать лучшие идеи всех своих бывших конкурентов как демонстрацию цифрового единства, которое перекликается с основным посланием их кампании, что Байден уникально способен преодолевать разногласия.