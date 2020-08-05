Канье Уэст отозвал петицию о признании себя кандидатом на выборах президента США 2 5.08.2020, 21:30

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Канье Уэст

По словам адвоката музыканта, в его петиции так много недостатков, что ее не стоило и подавать.

Американский рэпер Канье Уэст решил отозвать свою петицию, которая требовала, чтобы его имя появилось на избирательном бюллетене в штате Нью-Джерси в качестве кандидата в президенты США. Об этом сообщает “Голос Америки” со ссылкой на опубликованную The Associated Press электронную переписку между представителями Уэста и судьей штата.

"Сейчас у кампании Канье-2020 нет других вариантов, кроме как с сожалением уйти из Нью-Джерси и прекратить дальнейшие усилия по внесению имени господина Уэста в бюллетень в Нью-Джерси", - написали представители кампании музыканта.

В ответ судья Гейл Куксон отметил: "Я буду рассматривать этот имейл как запрос отозвать вашу петицию о том, чтобы быть помещенным в номинацию на кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки в штате Нью-Джерси".

Как отмечается, накануне адвокат Скотт Салмон, который месяц назад взялся за дело с петицией Канье Уэста, сказал, что она имеет недостатки и предположил, что некоторые подписи под петицией были неполные или повторялись.

"Я рад, что кампания Канье осознала, что в их петиции столько недостатков, что нет смысла ее продвигать, - заявил адвокат Салмон. - Это только подчеркивает тот факт, что петицию вообще не стоило подавать".