Госдеп США готов заплатить $10 миллионов за информацию о вмешательстве в американские выборы 3 6.08.2020, 13:24

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В США ищут киберпреступников.

США готовы заплатить $10 млн за информацию о людях, которые пытаются вмешиваться в американские выборы. Об этом 5 августа в ходе брифинга сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Стенограмма обнародована на сайте Госдепа, пишет "Гордон".

"Программа Госдепа "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступной кибердеятельности", – отметил Помпео.

Он напомнил, что Госдепартамент США выпустил отчет о российской программе по дезинформации и пропаганде.