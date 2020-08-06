США отменили рекомендацию для граждан не ездить за рубеж из-за COVID-19 6.08.2020, 22:18

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Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Госдепартамент США отменил рекомендацию для граждан не ездить за рубеж из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает CNN.

Госдепартамент вернется к своей предыдущей системе рекомендаций по поездкам для конкретных стран, поскольку ситуация с COVID-19 «улучшается в одних странах и потенциально ухудшается в других», говорится в записке департамента.

В ведомстве рекомендовали гражданам США сохранять осторожность при поездках за границу «в связи с непредсказуемым характером пандемии».

Телеканал напомнил, что рекомендацию не выезжать за пределы США Госдеп опубликовал 19 марта.