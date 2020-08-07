Джефф Безос продал акции Amazon на $3,1 миллиарда 7.08.2020, 8:51

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Всего бизнесмену принадлежат 11,1% акций компании.

Глава Amazon Джефф Безос продал один миллион акций компании на сумму более $3,1 миллиарда, показывают документы, направленные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), передает zn.ua.

Перед этим Безос продал бумаги Amazon на $4,1 млрд. Всего ему принадлежат 11,1% акций компании.

В первые 2,5 недели марта, когда коронавирус начал распространяться по США, акции Amazon упали на 15%. Но после акции Amazon выросли на 73% из-за спроса на услуги интернет-ритейлера в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Состояние Безоса, согласно индексу Bloomberg Billionaires, выросло в этом году на $74,9 млрд и составляет $189,8 млрд.

На данный момент главе Amazon принадлежит более 54 млн акций компании.

Ранее офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о начислении штрафа более 134 тысяч долларов против Amazon из-за предоставления услуг в оккупированном Россией Крыму, а также Сирии и Иране.